HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Uang Rp10 Ribu Tahun 2005 Masih Berlaku?

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |22:01 WIB
Apakah Uang Rp10 Ribu Tahun 2005 Masih Berlaku?
Uang Rp10 Ribu (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Apakah uang 10 ribu tahun 2005 masih berlaku? Belakangan muncul kabar bahwa uang 10 ribu tahun 2005 sudah tidak berlaku.

Apakah uang 10 ribu tahun 2005 masih berlaku? Adalah pertanyaan yang belakangan ini muncul akibat adanya kabar yang menyatakan bahwa uang 10 ribu tahun 2005 sudah tidak berlaku lagi. Tentu hal ini membuat bingung masyarakat terutama bagi yang masih memiliki uang seri tersebut.

Apakah uang 10 ribu tahun 2005 masih berlaku?

Dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Jumat (29/12/2023) uang 10 ribu tahun 2005 sudah tak berlaku adalah hoax.

Uang pecahan Rp10.000 tahun emisi (TE) 2005 sudah tidak berlaku. Beredar pesan di media WhatsApp yang menginformasikan bahwa uang pecahan Rp10.000 bergambar muka Sultan Badaruddin II tidak dapat digunakan atau sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Halaman:
1 2
