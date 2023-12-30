Ini Jadwal Bandara Husein Sastranegara yang Kembali Layani Penerbangan Komersial

JAKARTA - Bandara Husein Sastranegara, di Bandung, Jawa Barat kembali melayani penerbangan komersial bagi masyarakat mulai Kamis, 28 Desember 2023. Penerbangan komersial ini sebagai upaya untuk terus mendukung pariwisata di Jawa Barat.

VP of Corporate Communication AP II Cin Asmoro mengatakan penerbangan komersial dengan pesawat propeller di Bandara Husein Sastranegara ini juga sebagai upaya AP II untuk terus memperkuat konektivitas penerbangan di Indonesia.

Penerbangan akan dilayani oleh maskapai Susi Air rute Bandung-Pangandaran dengan pesawat propeller yakni Caravan berkapasitas 12 orang penumpang.

"Seperti diketahui, penerbangan komersial dengan pesawat jet di Jawa Barat kini dilayani di Bandara Kertajati. Sementara, untuk penerbangan komersial dengan pesawat propeller melalui Bandara Husein Sastranegara," kata Cin dalam keterangan tertulis.

Adapun rute penerbangan Susi Air ini dijadwalkan setiap Senin dan Jumat, dengan jadwal penerbangan Bandung - Pangandaran setiap pukul 09.15 - 10.00 WIB dan Pangandaran - Bandung setiap pukul 10.30 - 11.15 WIB.