Merger AP I dan AP II Jadi Angkasa Pura Indonesia, Erick Thohir: Operator Pengelola Bandara Terbesar ke-5 di Dunia

AP I dan AP II merger jadi Angkasa Pura Indonesia (Foto: MPI)

JAKARTA – PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) resmi merger atau digabung menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan proses integrasi dua pengelola bandara BUMN telah rampung.

"Alhamdulillah proses yang panjang telah menemui akhirnya, upaya kita untuk memperkuat pengelolaan bandara berhasil terwujud," ujar Erick pada Kamis (28/12/2023).

Erick menyampaikan kehadiran InJourney Airports dan juga PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) sebagai subholding InJourney Group merupakan terobosan besar dalam sektor industri aviasi dan kebandarudaraan. Erick menyebut hal ini bentuk adaptif BUMN dalam menghadapi perubahan zaman.