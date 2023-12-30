3 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Beli Rumah Subsidi

JAKARTA - Ada tiga hal yang perlu diketahui sebelum membeli rumah subsidi. Program rumah subsidi menjadi penyelamat bagi banyak orang yang bermimpi memiliki rumah di era harga perumahan yang semakin sulit dijangkau.

Dengan harga yang terjangkau, rumah subsidi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mewujudkan impian mereka memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman.

Dikutip dari laman Instagram @pritaghozie, Sabtu (30/12/2023). Sebelum memutuskan untuk membeli rumah subsidi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar keputusan yang diambil sudah tepat.

1. Perhitungan Biaya yang Lebih Komprehensif

Meskipun harga rumah subsidi terjangkau, penting untuk diingat bahwa rumah tetap merupakan aset yang memiliki nilai dan biaya yang tidak murah. Selain uang muka dan cicilan, ada juga biaya perabotan dan operasional yang perlu diperhitungkan. Jadi, jangan tergoda hanya oleh harga yang terjangkau, tetapi pertimbangkan juga biaya lainnya.