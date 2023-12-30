Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Anggaran Liburan Harus Disiapkan dari Jauh Hari

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |22:02 WIB
Ternyata Anggaran Liburan Harus Disiapkan dari Jauh Hari
Cara mengatur keuangan untuk liburan (Foto: Freepik)
JAKARTA – Ternyata anggaran liburan harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan sampai liburan mengganggu arus kas pengeluaran apalagi sampai menghabiskan gaji.

Selain uang, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan saat ingin liburan. Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi Mike Rini menegaskan bahwa dalam memilih destinasi wisata harus disesuaikan dengan keuangan.

Jangan sampai liburan berantankan hanya karena tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Namun, bagi siapa pun yang memiliki keuangan lebih tidak masalah jika ingin pergi ke berbagai destinasi.

“Perencanaan yang tepat juga sesuai dengan kita punya uang. Kalau anda tidak punya pengeluaran lebih, berarti harus ada bulanan yang anda harus dikorbankan. Kenapa? Karena saya tidak rekomendasi jika anda ngebela-belain mau liburan tapi ngutang. Misalnya ngutang di paylater atau pinjaman online, atau pakai kartu kredit anda maksain akhirnya ga lunas. Sebaiknya apa yang gak ada jangan di ada adain supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus mementingkan kebutuhan dahulu daripada keinginan,” ujar Mike kepada Okezone, Sabtu (30/12/2023).

Mike menambahkan Penetapan wisata sebelum berlibur tentunya merupakan hal yang pertama dilakukan, karena mengetahui lokasi di awal dapat memprediksi berapa keuangan yang akan dikeluarkan.

Halaman:
1 2
