Segini Harga Uang Koin Langka Rp25 Tahun 1996 jika Dijual

JAKARTA - Segini harga uang koin langka Rp25 tahun 1996 jika dijual. Dalam hal ini uang pecahan Rp25 ini ternyata sudah ditarik oleh Bank Indonesia sehingga bukan menjadi alat transaksi pembayaran sah.

Namun, beberapa kolektor mengumpulkan uang koin langka Rp25 tahun 1996. Hal ini biasanya untuk dijadikan koleksi ataupun pajangan di dalam rumah. Lantas berapa harganya?

Segini harga harga uang koin langka Rp25 tahun 1996 jika dijual berbeda-beda di toko online. Untuk Tokopedia saja bisa seharga Rp1000 hingga Rp100 ribu hanya dalam satu keping saja. Sedangkan di Shopee, dibrandol sebesar Rp5000 hingga Rp50.000.

Sedangkan di Bukalapak ada yang mencapai Rp1 juta jika membeli borongan untuk koin langka.

Sebagai informasi, koin kuno adalah mata uang berbentuk koin yang diterbitkan sejak puluhan hingga ratusan tahun silam. Koin kuno sering dicari oleh kolektor karena terbilang langka dan harganya yang mahal. Bahkan harga koin kuno diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah