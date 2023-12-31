Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspada! Ini Ciri-Ciri Modus Kerja di Luar Negeri Ilegal

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |17:02 WIB
Waspada! Ini Ciri-Ciri Modus Kerja di Luar Negeri Ilegal
Ini ciri-ciri modus kerja di luar negeri ilegal. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus kerja di luar negeri ilegal.

Saat ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menawarkan pekerjaan dengan gaji yang besar di luar negeri.

 BACA JUGA:

Dikutip dari laman Instagram @kemnaker modus tersebut merupakan tindakan ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Hal tersebut karena banyak masyarakat yang tertipu telah bekerja di luar negeri namun tidak mendapatkan gaji sesuai dengan gaji yang dijanjikan.

Berikut penjelasan ciri-ciri modus kerja di luar negeri ilegal:

 BACA JUGA:

1. Para calo mendatangi setiap desa dengan imingan gaji yang besar.

2. Deskripsi negara tidak jelas.

3. Menggunakan akun medsos dalam menjaring calon korban.

4. Memalsukan dokumen CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169270/kerja-Vbnw_large.jpg
Ini Aturan Larangan Diskriminasi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, Tak Ada Lagi Batas Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166947/said_iqbal-rEnf_large.jpg
Bos Buruh Merapat ke Istana, Tagih 6 Tuntutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163629/wamenaker-0d6C_large.jpg
Parah, Wamenaker Temukan Pekerja yang Magang 9 Tahun di Cikarang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement