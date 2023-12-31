Waspada! Ini Ciri-Ciri Modus Kerja di Luar Negeri Ilegal

Ini ciri-ciri modus kerja di luar negeri ilegal. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus kerja di luar negeri ilegal.

Saat ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menawarkan pekerjaan dengan gaji yang besar di luar negeri.

Dikutip dari laman Instagram @kemnaker modus tersebut merupakan tindakan ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Hal tersebut karena banyak masyarakat yang tertipu telah bekerja di luar negeri namun tidak mendapatkan gaji sesuai dengan gaji yang dijanjikan.

Berikut penjelasan ciri-ciri modus kerja di luar negeri ilegal:

1. Para calo mendatangi setiap desa dengan imingan gaji yang besar.

2. Deskripsi negara tidak jelas.

3. Menggunakan akun medsos dalam menjaring calon korban.

4. Memalsukan dokumen CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia).