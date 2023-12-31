Resolusi 2024, Wamen Tiko: Semua Permasalahan BUMN Selesai

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan soal resolusi untuk BUMN pada 2024 mendatang.

Pria yang akrab disapa Tiko ini berharap kalau semua permasalahan yang ada di BUMN bisa segera teratasi.

"Saya akan masih harus kerja sampai Oktober 2024. Nah saya dan Pak Erick berharap semua permasalahan akan diselesaikan, semuanya ya baik itu Karya (BUMN Karya) semuanya lah," katanya saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 29 Desember 2023.

Dia pun sempat disinggung soal usai menjabat Wamen BUMN akan melakukan apa, namun Tiko hanya menjawab singkat dan lebih mengutamakan pekerjaannya yang saat ini dulu.

"Kita masih mandang BUMN," jawabnya singkat.

Hal itu karena Tiko menginginkan usai dia menjabat tidak meninggalkan masalah ke bawahnya.

"Supaya tidak meninggalkan masalah ke bawahnya jadi masalah-masalah fundamental. Ini ada satu lagi yang saya sebarin itu Indo Farma, itu Indo Farma yang ini tinggal 9 bulan kita beresin lah, setelah semua diberesin harapannya sudah gak ada lagi sisa sisa permasalahan masa lalu nanti tinggal masalah pertumbuhan," jelasnya.