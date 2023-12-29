Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Nasib Karyawan 7 BUMN yang Dibubarkan?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |16:55 WIB
Bagaimana Nasib Karyawan 7 BUMN yang Dibubarkan?
Wamen BUMN soal 7 BUMN Dibubarkan (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - 7 BUMN sudah dibubarkan sepanjang 2023. Pembubaran BUMN tentu berdampak pada nasib karyawannya. 

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, nantinya hak-hak karyawan akan dibayarkan melalui penjualan-penjualan aset perusahaan, terutama untuk pelunasan bayaran pensiun.

"Sebagai contoh kemarin Merpati, itu penjualan aset digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pensiunnya, jadi itu nanti aset aset yang ada di perusahaan akan djual oleh kurator dan digunakan membawar kewajiban perusahaan," ujar pria yang akrab dipanggil Tiko dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Adapun hasil penjualan aset tersebut nantinya akan digunakan pertama untuk melunasi kewajiban pajak, kewajiban terhadap kreditur, separatisme, hak-hak karyawan, baru pembayaran kewajiban terhadap pemegang saham.

"Memang dalam proses pembubaran perushaan, dalam penjualan aset, ada tracking atas yang punya aset," sambung Tiko.

Lebih lanjut, Tiko mengungkapkan pembubaran ini dilakukan lantaran bisnis BUMN tersebut dinilai tidak berkelanjutan dan tidak banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, pembubaran BUMN itu dalam rangka transformasi BUMN agar lebih efisien yang punya dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional. Beberapa upaya yang dilakukan dalam melalui holdingisasi, merger, hingga pembubaran BUMN yang bermasalah.

"Saat ini BUMN yang masuk di bawah kami ada 45 BUMN, di mana target akhir nanti kita hanya mengelolanya di bawah 40 BUMN, di mana kita klasterin menjadi 12 klaster, ini akhir dari transformasi bentuk pengelolaan BUMN menjsdi 12 klaster, dan juga BUMN yang menurun dari 114, menjadi dibawah 40," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175431/hadi-9YEs_large.jpg
Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo di BP BUMN: Bukan Dicopot, Sudah Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155/bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173964/bumn-Tspr_large.png
Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan hingga Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173961/ruu_bumn-qcDb_large.jpg
Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172480/bumn-uIn1_large.png
3 Fakta Kementerian BUMN Bakal Diubah Jadi Badan Penyelenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172208/dasco-Bdnb_large.jpg
Dasco Ungkap Kementerian BUMN Diubah Jadi Badan Penyelenggara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement