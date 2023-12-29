Bagaimana Nasib Karyawan 7 BUMN yang Dibubarkan?

JAKARTA - 7 BUMN sudah dibubarkan sepanjang 2023. Pembubaran BUMN tentu berdampak pada nasib karyawannya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, nantinya hak-hak karyawan akan dibayarkan melalui penjualan-penjualan aset perusahaan, terutama untuk pelunasan bayaran pensiun.

"Sebagai contoh kemarin Merpati, itu penjualan aset digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pensiunnya, jadi itu nanti aset aset yang ada di perusahaan akan djual oleh kurator dan digunakan membawar kewajiban perusahaan," ujar pria yang akrab dipanggil Tiko dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Adapun hasil penjualan aset tersebut nantinya akan digunakan pertama untuk melunasi kewajiban pajak, kewajiban terhadap kreditur, separatisme, hak-hak karyawan, baru pembayaran kewajiban terhadap pemegang saham.

"Memang dalam proses pembubaran perushaan, dalam penjualan aset, ada tracking atas yang punya aset," sambung Tiko.

Lebih lanjut, Tiko mengungkapkan pembubaran ini dilakukan lantaran bisnis BUMN tersebut dinilai tidak berkelanjutan dan tidak banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, pembubaran BUMN itu dalam rangka transformasi BUMN agar lebih efisien yang punya dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional. Beberapa upaya yang dilakukan dalam melalui holdingisasi, merger, hingga pembubaran BUMN yang bermasalah.

"Saat ini BUMN yang masuk di bawah kami ada 45 BUMN, di mana target akhir nanti kita hanya mengelolanya di bawah 40 BUMN, di mana kita klasterin menjadi 12 klaster, ini akhir dari transformasi bentuk pengelolaan BUMN menjsdi 12 klaster, dan juga BUMN yang menurun dari 114, menjadi dibawah 40," lanjutnya.