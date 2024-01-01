Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Uang Koin Rp25 Tahun 1996 Jika Dijual

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |07:02 WIB
Harga Uang Koin Rp25 Tahun 1996 Jika Dijual
Harga uang koin Rp25 jika dijual. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah menarik uang koin Rp25 tahun 1996. Sehingga bukan lagi menjadi alat transaksi pembayaran sah.

Tetapi, beberapa kolektor mengumpulkan uang koin langka Rp25 tahun 1996. Itu dijadikan untuk koleksi ataupun pajangan di dalam rumah.

Adapun harga untuk uang koin langka Rp25 tahun 1996 jika dijual berbeda-beda di toko online.

Untuk Tokopedia seharga Rp1.000 hingga Rp100 ribu dalam satu keping.

Sedangkan di Shopee, harganya sebesar Rp5.000 hingga Rp50.000.

Halaman:
1 2
