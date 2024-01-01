Daftar Harga BBM Pertamina di Tahun Baru 2024, Pertamax Green hingga Dexlite Turun

JAKARTA - Harga BBM Pertamina khususnya yang non subsidi semua turun hari ini. Di awal 2024, series Pertamax, Dexlite hingga Pertamina Dex mengalami penurunan harga.

Adapun penetapan harga baru ini sudah sesuai dengan formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, perubahan berkala menyesuaikan fluktuasi harga pada periode tanggal 25 hingga tanggal 24 pada bulan sebelumnya. Perubahan harga sesuai tren fluktuasi hal wajar dan boleh dilakukan oleh seluruh badan usaha sesuai regulasi yang berlaku.

“Penyesuaian harga wajar mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Saat ini, tren harganya sedang turun, maka harga jual produk BBM non subsidi Pertamina yakni Pertamax Series dan Dex Series kembali turun berlaku 1 Januari 2024, setelah sebelumnya pada Desember lalu juga mengalami penyesuaian turun harga,” kata Irto dalam keterangannya kepada Okezone, Jakarta, Senin (1/1/2024).

Evaluasi harga BBM hari ini juga sudah mengacu pada tren fluktuasi harga minyak dunia MOPS atau Argus dan perhitungannya sudah mengikuti formulasi harga dalam Kepmen ESDM.

"Memang perubahan berkala harga BBM non subsidi akan selalu terjadi. Ini komitmen kami dalam memberitahu masyarakat bahwa harga produk BBM non subsidi Pertamina transparan terhadap tren minyak dunia,” ujar Irto.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina di Januari 2024

Pertamax dari Rp13.350 turun menjadi Rp12.950 per liter.

Pertamax Green 95 dari Rp14.900 turun menjadi Rp13.900 per liter.