Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga BBM Pertamina, BP AKR hingga Shell Januari 2024, Lebih Murah Mana?

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |10:06 WIB
Perbandingan Harga BBM Pertamina, BP AKR hingga Shell Januari 2024, Lebih Murah Mana?
Harga BBM Pertamina hingga Shell. (Foto: okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM turun di awal tahun baru ini. Pertamina, BP AKR hingga Shell menurunkan harga bahan bakarnya di awal 2024.

Pertamina misalnya menurunkan harga Pertamax dari Rp13.350 turun menjadi Rp12.950 per liter. Pertamax Green 95 dari Rp14.900 turun menjadi Rp13.900 per liter.

Pertamax Turbo dari Rp15.350 turun menjadi Rp14.400 per liter. Dexlite dari Rp15.550 turun menjadi Rp14.550 per liter. Pertamina Dex dari Rp16.200 turun menjadi Rp15.100 per liter.

Lalu Shell Super (RON 92) dari Rp13.990 turun menjadi Rp13.390 per liter. Kemudian harga Shell V-Power (RON 95) dari Rp15.140 per liter menjadi Rp14.180.

Shell V-Power Diesel dari Rp16.330 turun menjadi Rp15.910 per liter. Kemudian Shell V-power Nitro+ (RON 98) dari Rp15.480 turun menjadi Rp14.470 per liter.

Kemudian BP Ultimate dari Rp15.140 turun menjadi Rp14.180 per liter. BP 92 dari Rp13.950 turun juga menjadi Rp13.200 per liter dan BP Diesel dari Rp15.665 turun menjadi Rp14.640 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell dan BP AKR:

SPBU Shell

Jakarta

Shell Super Rp13.390 per liter.

Shell V-Power Rp14.180

Shell V-Power Diesel Rp15.190 '

Shell Diesel Extra -

Shell V-Power Nitro+ Rp14.470

Banten

Shell Super Rp13.390 per liter.

Shell V-Power Rp14.180

Shell V-Power Diesel Rp15.190 '

Shell Diesel Extra -

Shell V-Power Nitro+ Rp14.470

Jawa Barat

Shell Super Rp13.390 per liter.

Shell V-Power Rp14.180

Shell V-Power Diesel Rp15.190 '

Shell Diesel Extra -

Shell V-Power Nitro+ Rp14.470

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174738/bbm_shell-tVQ9_large.jpg
Shell Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement