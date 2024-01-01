JAKARTA - Harga BBM turun di awal tahun baru ini. Pertamina, BP AKR hingga Shell menurunkan harga bahan bakarnya di awal 2024.
Pertamina misalnya menurunkan harga Pertamax dari Rp13.350 turun menjadi Rp12.950 per liter. Pertamax Green 95 dari Rp14.900 turun menjadi Rp13.900 per liter.
Pertamax Turbo dari Rp15.350 turun menjadi Rp14.400 per liter. Dexlite dari Rp15.550 turun menjadi Rp14.550 per liter. Pertamina Dex dari Rp16.200 turun menjadi Rp15.100 per liter.
Lalu Shell Super (RON 92) dari Rp13.990 turun menjadi Rp13.390 per liter. Kemudian harga Shell V-Power (RON 95) dari Rp15.140 per liter menjadi Rp14.180.
Shell V-Power Diesel dari Rp16.330 turun menjadi Rp15.910 per liter. Kemudian Shell V-power Nitro+ (RON 98) dari Rp15.480 turun menjadi Rp14.470 per liter.
Kemudian BP Ultimate dari Rp15.140 turun menjadi Rp14.180 per liter. BP 92 dari Rp13.950 turun juga menjadi Rp13.200 per liter dan BP Diesel dari Rp15.665 turun menjadi Rp14.640 per liter.
Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell dan BP AKR:
SPBU Shell
Jakarta
Shell Super Rp13.390 per liter.
Shell V-Power Rp14.180
Shell V-Power Diesel Rp15.190 '
Shell Diesel Extra -
Shell V-Power Nitro+ Rp14.470
Banten
Shell Super Rp13.390 per liter.
Shell V-Power Rp14.180
Shell V-Power Diesel Rp15.190 '
Shell Diesel Extra -
Shell V-Power Nitro+ Rp14.470
Jawa Barat
Shell Super Rp13.390 per liter.
Shell V-Power Rp14.180
Shell V-Power Diesel Rp15.190 '
Shell Diesel Extra -
Shell V-Power Nitro+ Rp14.470