JAKARTA - Kementerian PUPR membagikan rekapitulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia selama tahun 2023. Hal ini disampaikan melalui akun Instagram @kemenpupr.
Dalam keterangannya, KemenPUPR menuliskan pihaknya telah selesai membangun sejumlah infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Berikut daftar pembangunan infrastruktur Indonesia yang diselesaikan KemenPUPR pada 2023, Senin (1/1/2024).
1. Pembangunan Bidang Sumber Daya Air
Bendungan: 7 unit
Embung: 10 unit
Irigasi: -Pembangunan: 3.455 Ha
-Rehabilitasi: 74.560 Ha
- Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai: +- 85 Km.
2. Pembangunan Bidang Jalan dan Jembatan
Jalan Tol: +- 220 km
Jalan Baru: +- 380 km
Jembatan: +- 6.000 meter
Flyover / Underpass: +-2.000 meter tersambung
3. Pembangunan Bidang Permukiman
Sistem Penyediaan Air Minum: +-2.000 liter per detik
Penanganan Kawasan Kumuh: 140 Ha
Pengelolaan Air Limbah: +- 13.000 KK
Pengelolaan Sampah: +- 2.000 KK