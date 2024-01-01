Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Pembangunan Infrastruktur yang Diselesaikan Sepanjang 2023

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |17:03 WIB
Deretan Pembangunan Infrastruktur yang Diselesaikan Sepanjang 2023
Deretan pembangunan infrastruktur sepanjang 2023 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR membagikan rekapitulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia selama tahun 2023. Hal ini disampaikan melalui akun Instagram @kemenpupr.

Dalam keterangannya, KemenPUPR menuliskan pihaknya telah selesai membangun sejumlah infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut daftar pembangunan infrastruktur Indonesia yang diselesaikan KemenPUPR pada 2023, Senin (1/1/2024).

1. Pembangunan Bidang Sumber Daya Air

Bendungan: 7 unit

Embung: 10 unit

Irigasi: -Pembangunan: 3.455 Ha

-Rehabilitasi: 74.560 Ha

- Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai: +- 85 Km.

2. Pembangunan Bidang Jalan dan Jembatan

Jalan Tol: +- 220 km

Jalan Baru: +- 380 km

Jembatan: +- 6.000 meter

Flyover / Underpass: +-2.000 meter tersambung

3. Pembangunan Bidang Permukiman

Sistem Penyediaan Air Minum: +-2.000 liter per detik

Penanganan Kawasan Kumuh: 140 Ha

Pengelolaan Air Limbah: +- 13.000 KK

Pengelolaan Sampah: +- 2.000 KK

Halaman:
1 2
