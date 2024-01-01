Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Direktur Human Capital Garuda Indonesia Salman El Farisiy Meninggal Dunia

Arfiah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |17:12 WIB
Direktur Human Capital Garuda Indonesia Salman El Farisiy Meninggal Dunia
Direktur Human Garuda Indonesia meninggal Dunia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Direktur Human Capital PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Garuda), Salman El Farisiy bin KH Sa’ad Syamlan tutup usia pada umur ke 42 tahun di Rumah Sakit Eka Hospital BSD pukul 14.05 WIB dikarenakan sakit pada hari ini, Senin (1/1/2023).

Almarhum memulai karir di Garuda Indonesia sejak 12 Agustus 2022 sebagai Direktur Human Capital, di mana sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Daya Listrik sejak Juli 2022.

Lahir di Jakarta, 18 Mei 1981, beliau meraih gelar Ilmu Komunikasi dari Universitas Krisnadwipayana hingga berhasil merampungkan gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya pada tahun 2022 lalu.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu direksi termuda yang pernah dimiliki Garuda Indonesia.

"Segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Garuda Indonesia turut berbelasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Bapak Salman El Farisiy,” tuturnya.

