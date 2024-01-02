Adu Gaji Bella Damaika vs Elmer Syaherman

JAKARTA - Adu Gaji Bella Damaika vs Elmer Syaherman. Saat ini mereka sedang ramai menjadi perbincangan di media sosial akibat kasus perselingkuhan.

Elmer Syaherman, sebagai seorang pilot, memiliki profesi yang dianggap menjanjikan secara finansial. Profesi pilot sering kali dikaitkan dengan gaji yang tinggi, terutama bagi pilot yang bekerja di maskapai penerbangan ternama.

Lantas berapakah gaji Bella Damaika dan Elmer Syaherman?

Elmer adalah seorang pilot yang bekerja di maskapai Citilink, di dunia penerbangan Indonesia, gaji pilot ditentukan berdasarkan tingkatannya. Terdapat beberapa tingkatan dalam profesi pilot, yaitu second officer, co-pilot, dan kapten. Setiap tingkatan memiliki perbedaan dalam tanggung jawab dan juga tingkat pengalaman.

Berikut adalah rincian dari beberapa tingkatan pilot yang diperoleh dari berbagai laman penerbangan:

- Second officer , Gaji dalam rentang

Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000 per bulan

- Co-pilot, Gaji dalam rentang Rp35,000,000 sampai Rp40,000,000 per bulan

- Kapten, Gaji dalam rentang Rp47,700,000 hingga lebih dari Rp50,000,000 per bulanya.