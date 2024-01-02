Belajar Ukir Gebyok, Ganjar: Semoga Pengukir Jepara Bisa Lebih Maju

JEPARA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belajar mengukir dengan pengukir gebyok Jepara. Capres yang diusung oleh Partai Perindo ini menemui para Ganjar menyambangi sentra gebyok ukir di desa Blimbingrejo, Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Ganjar turut mencoba mengukir gebyok. Dengan teliti, Capres berambut putih ini membuat pola ukir dengan pahat kayu.

Ganjar diajarkan oleh salah satu pengukir yang ada di sana bernama Ahmad Nurdin. Dengan cekatan, Ahmad Nurdin memberikan arahan kepada Capres berambut putih itu bagaimana membuat gebyok bermotif bunga yang baik.

“Tadi mengajarkan motif bunga. Senang sekali (bisa) mengajarkan Pak Ganjar,” kata Nurdin.

Tak lupa, Nurdin berharap kepada Ganjar bilamana terpilih menjadi Presiden bisa membawa industri pengukir Jepara semakin maju lagi ke depannya.

“Ya semoga pengukir Jepara bisa lebih maju lagi ke depannya,” ujar Nurdin.

Selain mengukir gebyok, Ganjar juga berdialog dengan masyarakat desa Blimbingrejo, Nalumsari yang kebanyakan berprofesi sebagai pengukir.