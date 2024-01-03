Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Sebut Image Terminal Bus Tempat Preman Sudah Hilang

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |06:30 WIB
Jokowi Sebut <i>Image</i> Terminal Bus Tempat Preman Sudah Hilang
Image terminal bus tempat preman sudah hilang (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan empat terminal bus di Jawa Tengah dan Jawa timur, pada awal tahun 2024, tepatnya pada Selasa, 2 Januari 2024.

Empat terminal tersebut ialah Terminal Purworejo di Kabupaten Purworejo, Terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, Terminal Purboyo di Kota Madiun, dan Terminal Patria di Kota Blitar.

Presiden Jokowi sangat menghargai empat pembangunan tersebut karena memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi, dan meningkatkan konektivitas antar kota antar kabupaten antar provinsi.

“Saya sangat menghargai pembangunan 4 terminal oleh kementerian perhubungan di Purworejo, di Wonosobo, di Madiun, di Blitar. Karena ini akan memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota antar kabupaten antar provinsi,” kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam pidatonya tersebut, Jokowi menegaskan bahwa terminal bus seharusnya tidak lagi menjadi tempat "preman". Namun, katanya, terminal harus menjadi tempat memberikan pelayanan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat.

