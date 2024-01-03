Jokowi Umumkan Seleksi CPNS 2024, Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas

JAKARTA – Presiden Jokowi akan mengumumkan secara langsung pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024. Adapun CASN tahun ini, formasi yang diprioritaskan adalah gur dan tenaga kesehatan.

“Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan pembukaan seleksi ASN 2024. Kebijakan pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi, Rabu (3/1/2023).

Pemerintah rencananya bakal membuka lowongan CASN 2024 sebanyak 1 juta formasi.

“Pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan,” ucap Anas.

Memasuki hari pertama kerja di tahun 2024, Azwar Anas menggelar rapat koordinasi internal. Kegiatan yang dihadiri para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama tersebut guna memastikan program di tahun 2023 tetap berjalan pada tahun ini. Salah satunya adalah pematangan GovTech dan persiapan seleksi calon aparatur sipil negara (ASN).