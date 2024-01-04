Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Kembali Angkat Agus Suhartono Jadi Komisaris Utama Pelindo

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |07:25 WIB
Erick Thohir Kembali Angkat Agus Suhartono Jadi Komisaris Utama Pelindo
Erick Thohir Angkat Agus Suhartono Jadi Komut Pelindo. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali mengangkat Agus Suhartono menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Penunjukan tersebut merupakan kali keduanya.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-2/MBU/01/2024 per 3 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia.

Penetapan Dewan Komisaris Pelindo juga ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melalui RUPS, pemegang saham mengangkat Andus Winarno sebagai Komisaris dan Sudung Situmorang selaku Komisaris Independen.

Di lain sisi, Kementerian BUMN memberhentikan Muchtar Luthfi Mutty sebagai Komisaris Independen.

Jajaran Dewan Komisaris Pelindo yang lama:

1. Komisaris Utama : Agus Suhartono

2. Komisaris: Didi Sumedi

3. Komisaris: Sudung Situmorang

4. Komisaris Independen: Heru Sukanto

5. Komisaris Independen: Muchtar Luthfi Mutty

6. Komisaris: Arif Toha Tjahjagama

7. Komisaris : Jodi Mahardi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
