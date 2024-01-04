Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut Kenang Rizal Ramli: Kerap Berdebat Kencang tapi Kami Sahabat Karib

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |13:00 WIB
Menko Luhut Kenang Rizal Ramli: Kerap Berdebat Kencang tapi Kami Sahabat Karib
Luhut kenang sosok Rizal Ramli (Foto: MPI)
JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menenang sosok Rizal Ramli. Kabar duka meninggalnya Rizal Ramli menyisakan duka cita bagi banyak orang, tidak terkecuali Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kepergian eks Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) dalam Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu membuat Luhut terpukul. Dia mengaku sedih saat mendapat kabar duka atas meninggalnya Rizal pada Selasa malam kemarin (2/1/2024).

“Ketika mendapat kabar duka tentang wafatnya beliau, saya begitu sedih dan memutuskan untuk langsung menuju kediaman Rizal selepas mendarat di Jakarta,” tulis Luhut melalui akun Instagramnya, Kamis (4/1/2024).

Sesampai di rumah duka, kesedihan Luhut kian memuncak ketika bertemu dengan anak-anak atau keluarga besar almarhum. “Kesedihan saya semakin tak terbendung mengingat hubungan baik yang selama ini kami jalin," paparnya.

Luhut pun mengenang masa-masa perkenalan hingga bersahabat dengan Rizal Ramli.

Menko Marves mengaku mengenal Rizal sudah sejak lama. Perkenalan keduanya, setelah almarhum menyelesaikan pendidikan Doktor di Boston University, Amerika Serikat (AS) beberapa tahun silam. Namun, perkenalan insentif terjadi manakala keduanya menjadi anggota Kabinet Persatuan Nasional dalam pemerintahan Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid.

