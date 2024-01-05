Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Bisa Tumbuh 7% dengan Infrastruktur Digital

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |07:29 WIB
Ekonomi RI Bisa Tumbuh 7% dengan Infrastruktur Digital
Infrastruktur Digital Bisa Angkat Ekonomi RI ke 7%. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi nasional bisa tembus 7% pada 2030. Asumsi pertumbuhan ini didorong ekonomi digital di Tanah Air.

Adapun nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi menyentuh angka Rp4.800 triliun pada 2030 mendatang, jika pemerintah konsisten membangun ekosistem digital di dalam negeri.

Menurutnya, penting bagi Indonesia untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital saat ini. Sehingga, target pertumbuhan ekonomi di level 7 persen bisa terealisasikan.

“Penting bagi Indonesia untuk membangun infrastruktur digital dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di 2030,” ungkap Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Jumat (4/1/2024).

Dia memastikan transformasi digital mampu berkontribusi besar terhadap kemajuan suatu negara. Digitalisasi di China misalnya, dipandang mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 5%.

Contoh lain, lanjut Erick, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita di Estonia yang naik 10 kali lipat, lantaran transformasi digital.

“Transformasi digital terbukti memberikan banyak dampak positif bagi suatu negara. Seperti di Tiongkok, angka kemiskinan turun sebesar 5 persen. Contoh lain, pertumbuhan PDB perkapita Estonia naik 10 kali lipat,” bebernya.

Penguatan infrastruktur digital memang menjadi fokus pemerintah saat ini. Baru-baru ini Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi Uni Emirat Arab (UAE) menjalin kerja sama investasi pengembangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya infrastruktur digital yang berfokus pada pusat data di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174557/motogp-YArf_large.jpg
Efek MotoGP Mandalika 2025, Hotel Penuh hingga Penerbangan Meningkat ke Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171889/tito-aBgZ_large.jpg
Bertemu Purbaya, Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat 2 Mesin Penggerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169831/luhut-dcUy_large.png
7 Desakan Darurat Ekonomi, Begini Sikap Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166809/menko_airlangga-OKi4_large.png
Tenang Investor, Ini Bukti Fundamental Ekonomi Indonesia Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162985/prabowo_subianto-GVqe_large.png
Prabowo Pamer Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen, Yakin Bakal Terus Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement