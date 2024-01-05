Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Debat Capres, RI Dinilai Belum Sepenuhnya Berdaulat di Udara dan Laut

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |19:58 WIB
Jelang Debat Capres, RI Dinilai Belum Sepenuhnya Berdaulat di Udara dan Laut
Nelayan di Indonesia (Foto: Okezone)




JAKARTA - Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Athiqah Nur Alami berharap para Calon Presiden (Capres) memaparkan kebijakan yang akan membuat Indonesia sepenuhnya berdaulat di udara dan laut jika memenangkan Pilpres 2024.

Menurutnya, meskipun Indonesia sudah Merdeka 78 tahun, tapi belum sepenuhnya berdaulat di wilayah udara dan perairan laut, yang tercermin pada Flight Information Region (FIR) Indonesia, yang kini masih dioperasikan Singapura.

FIR merupakan wilayah udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan, dan penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan.

"Singapura mengoperasikan FIR Indonesia hingga tahun 2045, karena Indonesia belum memiliki infrastruktur mumpuni untuk melindungi wilayah udara sepenuhnya. Sebagai negara yang berdaulat, mestinya Indonesia secara penuh mengawasi lalu lintas udaranya," jelas Athiqah di Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Masalah keamanan udara dan laur, diungkapkan Athiqah, menyikapi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Debat Ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) mendatang.

Halaman:
1 2
