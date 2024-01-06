Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Keluarga Paling Kaya Indonesia

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |03:30 WIB
5 Fakta Keluarga Paling Kaya Indonesia
Keluarga terkaya di Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar keluarga terkaya di Indonesia. Pada posisi pertama terdapat keluarga yang memiliki harta kekayaan fantastis yakni mencapai USD48 miliar atau setara dengan Rp741,7 triliun (Kurs Rp15.454).

Sebelumnya, Indonesia memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, sebagian besar konglomerat Indonesia membangun bisnis bersama keluarganya sejak lama sehingga bisa mencapai keuntungan hingga puluhan miliar.

Dikutip dari Forbes total harta kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2023 naik tajam sebesar 40% dari USD180 miliar menjadi USD252 miliar setara Rp3.780 triliun. Selain itu, mereka semua tak hanya dijuluki sebagai orang terkaya di Indonesia saja, bahkan beberapa orang dari mereka ada yang dijuluki sebagai salah satu orang terkaya di dunia.

Berikut 5 keluarga yang paling kaya di Indonesia, Sabtu (4/1/2023):

1. R Budi Hartono dan Michael Hartono

Di urutan pertama ada keluarga Hartono yang menjadi keluarga terkaya di Indonesia 2023 dengan bisnis rokoknya yaitu Djarum.

