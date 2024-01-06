Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji Pramugari Indonesia

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |04:12 WIB
Intip Gaji Pramugari Indonesia
Gaji Pramugari Indonesia. (Foto :Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gaji pramugari pesawat menjadi perbincangan hangat di tengah isu perselingkunghan. Bahkan ada yang mencapai Rp30 juta per bulannya.

Gaji pramugari maskapai penerbangan Indonesia memiliki angka yang fantastis. Semakin tinggi jam terbang pramugari, maka semakin besar pula gaji yang akan diterima.

Pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia memiliki gaji pramugari yang sangat tinggi dibandingkan maskapai penerbangan lainnya. Pramugari maskapai penerbangan tersebut memiliki gaji Rp30 juta per bulannya, belum termasuk tunjangan lainnya.

Ada pun rincian gaji pramugari Garuda Indonesia, yaitu berupa gaji pokok, uang terbang, uang makan, uang lembur uang tunjangan hari raya, hingga berbagai tunjangan lainnya.

Setiap maskapai penerbangan memiliki kebijakan gaji yang berbeda-beda. Berikut daftar gaji maskapai penerbangan lainnya.

Pada maskapai penerbangan Lion Air, gaji pramugari nya mencapai Rp15-20 juta per bulan nya. Sedangkan, maskapai penerbangan Batik Air, memiliki gaji Rp10 juta per bulan nya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
