Hemat Anggaran, Pengusaha Berharap Pilpres 1 Putaran

JAKARTA - Pengusaha muda berharap Pemilihan Presiden (Pilpres) hanya berlangsung satu putaran saja. Pengusaha menilai Pilpres satu putaran akan menimbulkan stabilitas politik dan membuat investor kembali menginvestasikan uangnya.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari mengatakan, jika Pilpres berlangsung satu putaran akan ada penghematan anggaran yang nilainya cukup fantastis. Sebanyak Rp17 triliun untuk kebutuhan KPU menggelar Pilpres putaran kedua, dan Rp10 triliun untuk keamanan dan lainnya.

"Jika ditotal, negara bisa hemat sekitar Rp27 triliun. Bayangkan jika anggaran ini dialokasikan untuk kebutuhan lain. Bansos misalnya, atau yang menyentuh masyarakat, tentu akan sangat bermanfaat sekali," ujar Akbar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).

Lagi pula, semakin cepat ada presiden dan wakil presiden terpilih, stabilitas ekonomi akan semakin terjaga. Seluruh elemen masyarakat juga tak lagi buang-buang energi untuk memberikan dukungan kepada jagoannya.

Akbar menyebut, stabilitas politik sangat penting untuk menjaga iklim usaha yang baik. Saat ini, baik pengusaha dalam dan luar negeri masih menunggu sambil mencermati dinamika Pilpres yang berlangsung.

"Semakin cepat mengetahui siapa presiden dan wakil presiden terpilih, semakin cepat juga berakhirnya wait and see yang dilakukan pengusaha. Sebab, bukan hanya ekonomi, stabilitas politik juga penting untuk kegiatan berusaha," tuturnya.