Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hemat Anggaran, Pengusaha Berharap Pilpres 1 Putaran

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |17:04 WIB
Hemat Anggaran, Pengusaha Berharap Pilpres 1 Putaran
Pengusaha muda berharap Pilpres hanya satu putaran (Foto: Hipmi)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha muda berharap Pemilihan Presiden (Pilpres) hanya berlangsung satu putaran saja. Pengusaha menilai Pilpres satu putaran akan menimbulkan stabilitas politik dan membuat investor kembali menginvestasikan uangnya.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari mengatakan, jika Pilpres berlangsung satu putaran akan ada penghematan anggaran yang nilainya cukup fantastis. Sebanyak Rp17 triliun untuk kebutuhan KPU menggelar Pilpres putaran kedua, dan Rp10 triliun untuk keamanan dan lainnya.

"Jika ditotal, negara bisa hemat sekitar Rp27 triliun. Bayangkan jika anggaran ini dialokasikan untuk kebutuhan lain. Bansos misalnya, atau yang menyentuh masyarakat, tentu akan sangat bermanfaat sekali," ujar Akbar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).

Lagi pula, semakin cepat ada presiden dan wakil presiden terpilih, stabilitas ekonomi akan semakin terjaga. Seluruh elemen masyarakat juga tak lagi buang-buang energi untuk memberikan dukungan kepada jagoannya.

Akbar menyebut, stabilitas politik sangat penting untuk menjaga iklim usaha yang baik. Saat ini, baik pengusaha dalam dan luar negeri masih menunggu sambil mencermati dinamika Pilpres yang berlangsung.

"Semakin cepat mengetahui siapa presiden dan wakil presiden terpilih, semakin cepat juga berakhirnya wait and see yang dilakukan pengusaha. Sebab, bukan hanya ekonomi, stabilitas politik juga penting untuk kegiatan berusaha," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement