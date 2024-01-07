Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Terendah di Dunia

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:46 WIB
Prabowo Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Terendah di Dunia
Prabowo Tak Khawatir dengan Utang Luar Negeri RI. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto mengaku tidak mengkhawatirkan soal intervensi dari negara lain terkait utang luar negeri. Hal itu disampaikan saat debat capres kedua saat membahas tentang politik luar negeri.

"Mengenai utang luar negeri Indonesia sekarang, utang luar negeri kita sebagai rasio tehadap produk domestik termasuk terendah di dunia kita berada disekitar 40% sementar negara lain jauh di atas kita, kedua kembali lagi dengan managemen dan pengelolaan yang baik, dan dengan strategi yang tepat terutama dengan hilirisasi keuntungan sebagai bangsa," kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

"Saya tidak terlalu khawatir negara mau intervensi soal utang, kita sangat dihormati kita tidak pernah default, saya keliling dunia mereka sanat menghormati dengan indoneisa," tambah Prabowo.

Kemudian Prabowo menambahkan jika dirinya optimis jika Indonesia menunjukkan kekuatannya, ketahanannya maka utang luar negeri tidak akan bisa diintervensi.

"Hanya dengan kekuatan kita akan amankan kekayaan kita, amankan ekonomi kita amankan ekonomi kita menuju indoneis makmur, saya tegaskan kembali bahwa yang lemah akan selalu ditindas, kita tidak boleh ditindas oleh bangsa lain," ungkap Prabowo.

Sebelumnya, saat menyampaikan visi-misinya Prabowo akan meneruskan politik luar negeri yang sudah turun secara tradisi yakni dengaan politik bebas aktif atau non blok tidak memihak siapapun untuk mengamankan kepentingan nasional.

"Politik luar negeri kita secara tradisi adalah bebas aktif, nonblok, tidak memihak, ini akan kita teruskan dengan hubungan baik kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita," ucap Prabowo di atas panggung debat, Minggu (7/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177076/utang_luar_negeri_indonesia-iXOL_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176713/utang-bS4N_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176320/menkeu_purbaya-MbV2_large.png
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175831/utang_ri-CW3Y_large.jpg
Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3163836/prabowo_subianto-oIBb_large.jpg
Prabowo Bakal Tarik Utang Baru Rp781,86 Triliun pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155481/sri_mulyani-sOn3_large.png
Beban Bunga Naik Jadi Rp488 Triliun, Sri Mulyani Pastikan Utang Indonesia Aman dan Cicilan Dibayar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement