5 Tanda Keuangan Aman pada 2024, Simak di Sini

JAKARTA - Masyarakat diajak bijak mengelola keuangan di tahun baru 2024. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak masyarakat membuat strategi untuk meningkatkan stabilitas keuangan untuk tahun ini.

Melansir pada laman instagram @ojkindonesia, OJK memberikan beberapa rencana yang dapat diterapkan oleh masyarakat.

Pertama, membuat rencana dan tujuan. Dengan menyusun rencana anggaran yang terstruktur, masyarakat dapat fokus dalam mencapai setiap tujuan keuangan yang ditetapkan.

Kedua, mengelola utang dengan baik. Keputusan untuk tidak mengambil pinjaman baru sebelum melunasi utang yang ada diambil sebagai upaya menjaga keseimbangan keuangan dan menghindari beban finansial yang tidak perlu.

Ketiga, mengalokasikan dana darurat. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap situasi darurat yang tidak diharapkan. Dengan memiliki cadangan dana darurat, masayarakat akan merasa lebih tenang dan siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul.

Keempat, berinvestasi. Untuk meningkatkan pemasukan dan pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan, masyarakat harus sudah mulai berinvestasi.