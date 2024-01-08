Oversubscribed Capai 14,84 Kali, IPO CGAS Tembus 35 Ribu Investor

JAKARTA - Saham PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) telah resmi tercatat sebagai emiten saham kedua di Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten distributor gas bumi ini tercatat di Papan Pengembangan.

Selama proses IPO, perseroan mengalami kelebihan permintaan 14,84 kali, dengan total pesanan saham yang masuk mencapai 7,88 miliar saham.

Adapun jumlah investor yang masuk penawaran umum mencapai 35.445 orang, demikian mengacu data BEI, Senin (8/1/2024).

Melalui initial public offering (IPO), perseroan menawarkan 531,42 juta saham atau setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Dana yang dihimpun dari aksi korporasi ini diperkirakan mencapai Rp179,62 miliar.

Memiliki saham pendiri mencapai 1,24 miliar lembar saham, maka total saham yang dicatatkan perseroan sebesar 1,77 miliar.