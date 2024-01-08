Bansos Beras 10 Kg Cair Sampai Juni 2024, Jokowi: Nanti Kita Hitung Lagi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek cadangan beras yang ada di Gudang Bulog GBB Umbul Tengah, Kota Serang, Banten.

Presiden Jokowi juga berdialog dan menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.

Dalam dialognya bersama masyarakat, Presiden ingin memastikan bahwa para penerima manfaat yang hadir telah menerima bantuan pangan berupa beras 10 kilogram setiap bulannya.

Sejumlah masyarakat yang hadir juga menjelaskan bahwa mereka merupakan penerima manfaat tambahan sehingga baru mulai memperoleh bantuan pada bulan Januari 2024.

“Karena kemarin kan sudah dimulai September, Oktober, November, Desember, tapi ada yang pendaftar baru sehingga di Januari ini bisa masuk untuk mendapatkan,” kata Presiden, Senin (8/1/2024).

Kepala Negara menyampaikan bahwa para penerima manfaat nantinya akan memperoleh bantuan hingga bulan Maret 2024. Lebih lanjut, jika kondisi APBN dinilai mencukupi, maka bantuan serupa akan dilanjutkan oleh pemerintah hingga bulan Juni 2024.

“Nanti kita hitung-hitungan lagi, kalau APBN memungkinkan kita lanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju?” tanya Presiden.

“Setuju,” jawab masyarakat.