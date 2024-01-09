Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Pinjol Ilegal Berani Datang ke Rumah?

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:01 WIB
Apakah Pinjol Ilegal Berani Datang ke Rumah?
Apakah pinjol ilegal berani datang ke rumah (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pinjol ilegal berani datang ke rumah? Pinjaman online (Pinjol) adalah salah satu cara instan untuk mendapatkan uang yang sering digunakan masyarakat. Pinjol memiliki aturan, syarat, dan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini, pinjol memiliki aturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol yang sesuai dengan aturan tersebut adalah pinjol legal. Sehingga untuk pinjol ilegal akan mendapat sanksi karena melanggar aturan OJK.

Melansir dari beberapa sumber, Selasa (9/1/2024), berkaitan dengan apakah pinjol ilegal berani datang ke rumah? Jawabannya tidak pasti. Pasalnya, pinjol ilegal cenderung tidak memiliki aturan.

Ada pinjol ilegal yang mungkin datang ke rumah nasabah untuk menagih utang yang menunggak. Namun, ada juga yang menyerang melalui ponsel saja.

Perlu diketahui, pinjol ilegal biasanya memiliki debt collector (DC) yang bertugas menagih utang langsung ke rumah nasabah. Besar kemungkinan, mereka akan menagih dengan cara yang berlebihan atau bahkan mengancam dan melakukan kekerasan.

Berdasarkan Okezone, berkaitan dengan apakah benar pinjaman online ilegal tidak usah dibayar? Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menuturkan bahwa pinjaman online ilegal tidak perlu dibayar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement