Begini Tahapan dan Cara Mengubah Agama di KTP

JAKARTA - Begini tahapan dan cara mengubah agama di KTP. Perubahan informasi dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi suatu hal yang sering dipertanyakan oleh setiap masyarakat penduduk.

Biasanya, perubahan informasi identitas diri menjadi hal yang tidak bisa diubah lantaran sudah memakai informasi data kelahiran sehingga tidak memungkinkan untuk mengubah identitas diri.

Namun ternyata, perubahan keterangan informasi dapat dilakukan seperti adanya perubahan status pernikahan, tempat tinggal, profesi, pendidikan, bahkan perbaikan data yang kurang akurat. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa data identitas mereka tepat sesuai dengan kondisi dan perubahan dalam kehidupan pribadi individu.

Selain itu, ketika seseorang memutuskan untuk mengubah keterangan agamanya, hal itu terjadi karena perubahan keyakinan atau pilihan hidup baru yang lebih sesuai dengan nilai spiritual yang dianut masing-masing.

Proses ini bukan hanya administratif semata, melainkan juga terkait dengan prinsip hak atas keyakinan beragama. Lantas, bagaimana cara mengubah keterangan agama dalam kartu tanda penduduk?

Begini tahapan dan cara mengubah agama di KTP.

Langkah pertama adalah datang ke Unit Pelayanan Terpadu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) di wilayah masing-masing untuk mengajukan permohonan pendaftaran dengan informasi agama yang telah diperbarui.

Langkah kedua, mempersiapkan dokumen pendukung, seperti salinan fotokopi surat keterangan dari tokoh agama terkait, hal itu disiapkan sebelum mengunjungi UPT Disdukcapil.

Selanjutnya, lakukan pencatatan perubahan agama melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan perubahan tersebut tercatat secara benar dan sah administratif.

Kemudian, ajukan perubahan data agama pada informasi biodata penduduk untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) baru. Serahkan dokumen-dokumen yang perlu diubah ke petugas Dukcapil atau kelurahan.