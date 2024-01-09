Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Studi Kelayakan Proyek LRT Bali Ditargetkan Rampung Pertengahan 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:42 WIB
Studi Kelayakan Proyek LRT Bali Ditargetkan Rampung Pertengahan 2024
FS LRT Bali Ditargetkan Selesai Pertengahan Tahun 2024. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Feasibility Study (FS) atau Studi Kelayakan proyek LRT Bali rampung pertengahan tahun ini. Setelah itu baru dibahas tahap konstruksi proyek tersebut.

Menhub mengatakan, kehadiran LRT di Bali ini nantinya akan menjadi solusi kemacetan yang kerap melanda pulau Dewata khususnya ketika masuk musim liburan. Mengingat Bali masih menjadi destinasi favorit baik untuk turis mancanegara maupun domestik.

“LRT Bali akan menjadi transportasi massal berbasis rel pertama di Bali yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah kemacetan. Kita berharap Feasibility Study-nya yang sudah dimulai pada awal Januari 2023 lalu dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2024 ini,” ujar Menhub, Selasa (9/1/2024).

Adapun untuk proyek LRT di Bali, saat ini Kementerian Perhubungan tengah menawarkan skema kerjasama dengan Korea Selatan untuk membangun proyek tersebut.

Pada jadwal kunjungan kerja ke Korsel pekan ini, Menhub rencananya bakal menemui Wakil Menteri Infrastruktur dan Transportasi Korsel Mr. Sangwoo Park dan sejumlah pihak lainnya, diantaranya yaitu dengan pimpinan Korea National Railway (KNR) dan Eximbank untuk membahas kelanjutan kerjasama pembangunan LRT di Bali untuk tahap 1 dari Bandara Ngurah Rai ke Central Park.

Melalui FS yang saat ini tengah disusun, Pemerintah rencananya bakal membangun LRT Bali sepanjang 20 KM dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali hingga ke wilayah Canggu. Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa pembangunan LRT Bali direncanakan akan dibangun melalui jalur bawah tanah.

Topik Artikel :
proyek lrt bali LRT Bali Bali LRT
