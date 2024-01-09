4 Cara Mengecek Rekening Aktif atau Tidak

JAKARTA - 4 cara mengecek rekening aktif atau tidak. Dalam era digital yang semakin berkembang, pengelolaan keuangan melalui rekening Bank telah menjadi aspek yang krusial dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini, semakin banyak orang yang menggunakan layanan perbankan online. Layanan perbankan online menjadi tulang punggung dalam kehidupan finansial modern. Dengan kemudahan akses melalui platform digital, pengguna dapat melakukan transaksi, cek saldo, transfer dana, dan bahkan berinvestasi tanpa ribet.

Namun, perlu diketahui memiliki rekening Bank berarti harus memperhatikan status rekeningnya masing-masing. Pasalnya, banyak orang yang tidak melakukan pemeriksaan secara berkala. Hal tersebut akan menyebabkan status rekening Bank milik pengguna akan menjadi tidak aktif.

Rekening yang tidak aktif dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi, seperti biaya administrasi bulanan atau bahkan penutupan otomatis oleh Bank. Maka dari itu, pengecekan secara berkala perlu dilakukan.

Berikut ini, Okezone telah merangkum mengenai 4 cara mengecek rekening aktif atau tidak, pada Selasa, (9/1/2024).

1. Log in dan Lakukan Transaksi

Cara pertama yang dilakukan adalah dengan mencoba log in melalui aplikasi perbankan online melalui ponsel atau komputer. Jika berhasil log in, kemungkinan besar rekening bank masih berstatus aktif. Atau lakukan aktivitas transaksi melalui ATM, jika transaksi dibatalkan, ada kemungkinan rekening yang dimiliki tidak aktif.