HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Boeing 737 Max 9 Dilarang Terbang, Lion Air Ungkap Fakta Mengejutkan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |11:12 WIB
3 Boeing 737 Max 9 Dilarang Terbang, Lion Air Ungkap Fakta Mengejutkan
Pesawat Dilarang Terbang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memberhentikan sementara operasional pesawat Boeing 737-9 MAX milik Lion Air. Hal tersebut dilakukan setelah beredarnya video viral yang menunjukkan lepasnya pintu emergency exit pesawat Boeing 737- 9 MAX milik Alaska Airlines pada 5 Januari 2024.

Lion Air pun buka-bukaan perihal pesawat Boeing 737- 9 MAX. Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro menyatakan, pihaknya yakin Boeing 737-9 MAX yang dioperasikan Lion Air tidak termasuk dalam kategori pesawat yang mengalami insiden terkait pintu darurat bagian tengah (mid cabin door).

“Boeing 737-9 MAX Lion Air memiliki konfigurasi (desain) berbeda dengan pesawat yang terlibat (mengalami) insiden di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Boeing 737-9 MAX Lion Air dilengkapi mid cabin emergency exit door type II active door, yang berarti sistem pada pintu darurat bagian tengah tersebut berfungsi aktif dan dapat dioperasikan secara baik,” ujarnya dikutip, Rabu (10/1/2024).

Menurut Danang, Boeing 737-9 MAX Lion Air tidak termasuk dalam kategori perintah keselamatan udara yang memerlukan tindakan segera atau Emergency Airworthiness Directive (EAD) nomor 2024-02-51 yang diterbitkan Federal Aviation Administration (FAA) pada 6 Januari 2024.

Kemudian, dia juga mengungkapkan, Boeing 737-9 MAX Lion Air tidak menggunakan tipe pintu darurat bagian tengah yang non-aktif (mid cabin door plug).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
