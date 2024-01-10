Penjualan Eceran Tetap Kuat di Desember 2023, Ini Pendorongnya

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja penjualan eceran pada Desember 2023 tumbuh kuat, tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember sebesar 217,9 atau secara tahunan meningkat 0,1 persen.

Tetap kuatnya kinerja penjualan eceran tersebut didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor serta makanan, minuman dan tembakau.

"Secara bulanan, penjualan eceran juga diprakirakan meningkat, dengan pertumbuhan sebesar 4,8 persen," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta dikutip Antara, Rabu (10/1/2024).

Kinerja seluruh kelompok diproyeksikan meningkat, terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi, subkelompok sandang, serta kelompok makanan, minuman dan tembakau sejalan dengan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur tahun baru yang meningkatkan permintaan dalam negeri, serta strategi potongan harga dari retailer.

Pada November 2023, IPR tercatat tetap kuat sebesar 207,9 atau secara tahunan tumbuh sebesar 2,1 persen (yoy). Tetap kuatnya kinerja penjualan eceran tersebut terutama didorong oleh subkelompok sandang dan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor yang tumbuh meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.