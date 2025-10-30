Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gubernur BI Klaim BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah dan Tercepat di Dunia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |14:15 WIB
Gubernur BI Klaim BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah dan Tercepat di Dunia
Gubernur BI Klaim BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah dan Tercepat di Dunia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengklaim layanan sistem transaksi BI Fast kini menjadi yang termurah dan tercepat di dunia. Biaya transaksi digital melalui layanan ini hanya sebesar Rp2.500 per transaksi, bahkan gratis untuk transaksi hingga Rp500.000 di merchant. Selain murah, layanan ini juga beroperasi 24 jam selama tujuh hari penuh.

“Dan itu murah banget, cheapest di dunia... karena jika didolarkan hanya 25 sen per transaksi,” kata Perry dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025).

Pemanfaatan BI Fast terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Volume transaksi ritel yang diproses melalui sistem ini mencapai 1,22 miliar transaksi, tumbuh 32,34 persen (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp3.024,08 triliun pada kuartal III 2025.

Sementara itu, volume transaksi bernilai besar melalui Sistem BI-RTGS tercatat sebanyak 2,76 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp56.422,87 triliun pada periode yang sama. Secara keseluruhan, total volume transaksi pembayaran digital di Indonesia telah mencapai 12,99 miliar transaksi atau tumbuh 38,08 persen (yoy) pada kuartal III 2025.

 

