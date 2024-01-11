Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Uang yang Sudah Ditransfer ke Penipu Bisa Ditarik Kembali

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |05:27 WIB
Ternyata Uang yang Sudah Ditransfer ke Penipu Bisa Ditarik Kembali
uang yang ditransfer ke penipu bisa ditarik kembali (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penipuan online semakin marak terjadi, terutama di platform pinjaman online (pinjol). Banyak korban yang tanpa sadar menjadi mangsa manipulasi penipu dan kehilangan sejumlah uang yang dimilikinya.

Korban yang secara sukarela akan memberikan uangnya, tanpa disadari korban telah ditipu. Namun ternyata uang yang sudah di transfer ke penipu dapat ditarik kembali. Hal ini menjadi harapan peluang korban untuk mendapatkan kembali uang yang telah dirugikan.

Berikut hal-hal yang dapat dilakukan agar uang yang ditransfer ke penipu dapat ditarik kembali

Pertama, korban diminta untuk mengumpulkan semua informasi dan bukti yang berkaitan dengan penipuan online tersebut. Seperti identitas penipu, mulai dari nama, alamat, nomor telepon, foto hingga toko jualannya jika ada. Bukti ini akan menjadi dasar yang kuat dalam proses pelaporan selanjutnya.

Kedua, lapor melalui situs korban penipuan online yang berfungsi sebagai portal penghubung database rekening bank yang pemiliknya diduga telah menjadi penipuan online. Selain itu, korban juga dapat melaporkan ke pihak kepolisian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176288/dapat_uang_rp1_juta-V8C2_large.jpeg
Panduan Mudah Dapatkan Uang Rp1 juta Sehari Tanpa Modal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3130066/dapat_uang-OmUx_large.jpeg
Berikut 5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130152/aplikasi_uang-q6Es_large.jpg
10 Cara Nonton YouTube Langsung Dapat uang Rp250.000 per Hari, Langsung Ditransfer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129546/uang-2qPA_large.jpg
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129545/mata_uang_di_indonesia-5Qlo_large.jpeg
Bukan Rp100.000, Inilah Nominal Rupiah Paling Tinggi yang Pernah Dicetak BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/622/3129544/uang_rupiah-T70n_large.jpg
5 Mata Uang Terendah di ASEAN, Indonesia Masuk Daftar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement