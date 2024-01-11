Ngopi Bareng Mahfud MD, Ojol di Surabaya Sampaikan Aspirasi

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD ngopi bareng pengemudi ojek online (ojol). Mahfud menyempatkan diri untuk minum kopi bersama masyarakat di Sedulur Tunggal Kopi (STK) Ngagel, Surabaya, Jawa Timur.

Mahfud mendengarkan keluh kesah langsung dari masyarakat yang sebagian besar adalah mahasiswa dan pengemudi ojol. Salah satunya Yuniawati atau Mbok Mak, wanita yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring. Mbok Mak mengaku kaget bisa bertemu Mahfud di warkop itu karena memang biasa minum kopi bersama pengemudi ojol perempuan lain di sana.

"Tidak sengaja, kami di sini memang basecampnya di sini, jadi ketika kita campur di sini, alhamdulillah, rezeki," kata Mbok Mak di acara dadakan “Tabrak, Prof!” yang dihadiri Professor Mahfud MD.

Pada kesempatan itu, Mbok Mak mengungkapkan, selama masa kampanye ini pengemudi ojol memang sering diajak menghadiri acara-acara bertajuk Wawasan Kebangsaan. Tapi, ujungnya diarahkan memilih salah satu paslon.

Mbok Mak yang sering ikut acara-acara seperti itu mengaku agak takut dipantau karena kali ini mendapat kesempatan berbincang dengan Mahfud. Tapi, ia memilih tidak peduli karena meyakini kebebasan berpolitik. Kali ini, ia mengaku senang karena tiba-tiba bisa bertemu Mahfud MD di warung kopi.

"Kebebasan berpolitik dari pikiran ojol sesederhana saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan aspirasi, jadi mana yang mereka coblos, mana yang mereka pilih, pasti hati nurani kita sendiri yang akan mengetahui," ujar Mbok Mak, Kamis (11/1/2024).

Kepada Mahfud, Mbok Mak turut mengakui menjadi jarang untuk mencari penumpang karena sering ikut acara-acara berkedok Wawasan Kebangsaan. Tapi, untuk Mahfud, ia mengaku ikhlas walau tidak mendapatkan amplop.