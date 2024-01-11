Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nongkrong di Warkop, Mahfud MD Dengarkan Keluhan Warga Surabaya

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |06:58 WIB
Nongkrong di Warkop, Mahfud MD Dengarkan Keluhan Warga Surabaya
Mahfud MD nongkrong di warkop (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Calon Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD nongkrong di sebuah warung kopi (warkop) untuk berdialog bersama warga Surabaya di Sedulur Tunggal Kopi (STK) Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Cawapres Mahfud mendengarkan langsung keluhan masyarakat di acara dadakan yang diberi nama “Tabrak, Prof!” tersebut.

Di kerumunan pengunjung warkop yang terkenal di Surabaya ini, Mahfud memesan kopi hitam dan pisang goreng. Masyarakat lintas profesi mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek daring (ojol) yang sedang menanti orderan, sampai pelaku UMKM, bergabung untuk sampaikan keluh kesah.

"Saya ini tadi malam di Yogya, tadi pagi sampai jam 12 di Yogya, acara Paku Alam mantu, Paku Alam X itu Wakil Gubernur, dari Yogya, lalu saya terbang ke Banyuwangi, terus ke Blokagung, lalu jam 5 sore dari Banyuwangi ke sini," kata Mahfud yang pada Pemilu kali ini adalah Cawapres yang pasangan Ganjar Pranowo, Kamis (11/1/2024).

Melihat Mahfud Hadir mendadak di warkop itu, puluhan mahasiswa dan ojol langsung mendekat dan ngeriung bersama Mahfud. Pria asal Madura ini pun langsung membuka percakapan dengan para pengunjung, dan menerima berbagai pertanyaan.

Mahfud mendapat pertanyaan dari mahasiswa tentang program Wifi Gratis yang diusungnya. Ia menerangkan, itu memang merupakan salah satu program unggulan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diberi nama Gratisin untuk masyarakat luas.

"Gratisin itu kita mau gratiskan wifi di tempat yang tepat agar akses internet lebih murah. Karena, sekarang internet itu salah satu kebutuhan dasar, seakan kalau tidak ada akses internet, terutama anak muda, pengusaha pemula, tampak kehilangan peluang meraih sesuatu yang diinginkan," ujar Mahfud.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement