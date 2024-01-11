Tarif Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran Naik Mulai 13 Januari 2024, Berikut Daftar Terbarunya

Tarif Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran Naik Mulai 13 Januari (Foto: Jasa Marga)

JAKARTA - Tarif jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran (CBK) naik mulai 13 Januari 2024 pukul 00.00 WIB. Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran dikelola oleh PT Jasamarga Kunciran Cengkareng.

Pemberlakukan penyesuaian tarif berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 1982/KPTS/M/2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran.

Pemberlakuan tarif baru pada Jalan Tol CBK dengan tarif terjauh (sistem tertutup) menjadi sebagai berikut seperti dilansir dari keterangan resmi Jasamarga Kunciran Cengkareng, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Gol I yang semula Rp25.500 menjadi Rp27.000

Gol II yang semula Rp38.000 menjadi Rp41.000

Gol III yang semula Rp38.000 menjadi Rp41.000

Gol IV yang semula Rp51.000 menjadi Rp54.500

Gol V yang semula Rp51.000 menjadi Rp54.500

Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran (CBK) yang dikelola oleh Jasamarga Kunciran Cengkareng memiliki 5 lokasi Gerbang Tol, yaitu Gerbang Tol Benda Utama, Gerbang Tol Tanah Tinggi, Gerbang Tol Buaran Indah, Gerbang Tol Pinang dan Gerbang Tol Kunciran.

Pengguna jalan tol golongan 1 (sedan, jip, pick up atau truk kecil, dan bus) yang melakukan perjalanan melalui gerbang tol dalam jaringan Ruas Tol CBK, misalnya pengguna jalan tol dengan kendaraan minibus masuk dari Gerbang Tol (GT) Benda dan keluar melalui GT Kunciran akan dikenakan tarif Rp27.000 yang semula Rp25.500.