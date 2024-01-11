Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif 4 Ruas Tol Trans Sumatera Bakal Naik pada 2024, Ini Daftarnya

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:26 WIB
Tarif 4 Ruas Tol Trans Sumatera Bakal Naik pada 2024, Ini Daftarnya
Ilustrasi Jalan Tol Trans Sumatera (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) (HK) menyampaikan terdapat 4 ruas di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang akan diberlakukan penyesuaian tarif pada 2024, yaitu Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung, Tol Palembang – Indralaya, Tol Pekanbaru – Dumai, dan Tol Sigli – Banda Aceh.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo menyatakan secara kualitas ruas-ruas tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penyesuaian tarif dan diharapkan dapat mendapatkan perizinan.

"Mengingat penyesuaian tarif itu cukup krusial untuk menjaga kelangsungan jalan tol dan menciptakan iklim investasi jalan tol yang kondusif, kami berharap dapat terlaksana sesuai target,“ katanya dalam keterangan yang diterima dikutip Antara, Kamis (11/1/2024).

Tjahjo menyampaikan Hutama Karya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di jalan tol yang dikelola.

Menurutnya, sebelum jalan tol diizinkan untuk dilakukan penyesuaian tarif, terlebih dulu dilakukan penilaian dan pengujian.

Halaman:
1 2
