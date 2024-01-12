Harga Uang Koin Rp10 Tahun 1971 Bisa Tembus Rp100 Juta

JAKARTA - Harga uang koin Rp10 tahun 1971 mampu tembus hingga Rp100 juta. Uang koin tersebut memiliki nilai cukup tinggi karena jumlahnya yang sangat sedikit.

Uang koin Kuno Rp10 Tahun 1971 merupakan mata uang yang sudah diterbitkan sejak lama. Kini, uang koin kuno tersebut tidak lagi diedarkan.

Berdasarkan catatan Okezone pada Selasa, 9 Januari 2024, toko situs online yaitu @hamedK, menjual uang koin kuno Rp10 Tahun 1971 dengan harga yang tinggi. Untuk satu kepingnya dihargai senilai Rp100 juta.

Adapun toko online lain yang menjual dengan harga lebih rendah yaitu Rp60 ribu untuk satu kepingnya.

"Mungkin anda minat Beli koin kuno materi mahar nikah 10 rupiah 1971 kancing kondisi sesuai poto jelek korosi tp murah msh terlihat angka 10 harga terjangkau," tulis keterangan akun jual beli online @Opiexretailstore, Selasa 9 Januari 2024.