Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji BIN di Indonesia

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:06 WIB
Segini Gaji BIN di Indonesia
Segini Gaji BIN di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Segini Gaji BIN di Indonesia. Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga intelijen milik Republik Indonesia.

Badan ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar maupun dalam.

Menjadi seorang pegawai BIN harus memiliki kredibilitas dan tanggung jawab yang besar karena berkaitan dengan kedaulatan negara. Maka dari itu, seorang pegawai BIN memiliki gaji yang fantastis mengingat hasil kerja keras yang dilakukannya kepada negara.

Segini Gaji BIN di Indonesia. Berikut Okezone merangkum dari beberapa sumber, Jumat (12/1/2024), Besaran gaji pegawai BIN diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BIN.

Tahap awal anggota BIN akan menempati golongan 3A, disebut perwira pertama. Tugas mereka berkaitan dengan sektor keamanan sesuai dengan perintah yang diberikan. Melansir informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, gaji PNS golongan 3A di BIN memiliki gaji pokok dengan kisaran antara Rp2,5 juta hingga Rp4,2 juta.

Gaji tersebut belum termasuk tunjangan lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BIN. Pegawai BIN menerima tunjangan kinerja setiap bulan didasarkan pada penilaian reformasi birokrasi, pencapaian kinerja organisasi, dan pencapaian kinerja individu.

Tunjangan kinerja Kepala BIN mencapai 150% dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan BIN. Sedangkan, besaran tunjangan kinerja untuk pegawai lainnya ditetapkan berdasarkan kelas jabatan di lingkungan masing-masing.

Berikut ini rincian 17 tingkatan kelas jabatan.

Kelas Jabatan 1 : Rp2.531.250

- Kelas Jabatan 2 : Rp2.708.250

- Kelas Jabatan 3 : Rp2.898.000

- Kelas Jabatan 4 : Rp2.985.000

- Kelas Jabatan 5 : Rp3.134.250

- Kelas Jabatan 6 : Rp3.510.400

- Kelas Jabatan 7 : Rp3.915.950

- Kelas Jabatan 8 : Rp4.595.150

- Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200

- Kelas Jabatan 10 : Rp5.979.200

- Kelas Jabatan 11 : Rp8.757.600

- Kelas Jabatan 12 : Rp9.896.000

- Kelas Jabatan 13 : Rp10.936.000

- Kelas Jabatan 14 : Rp17.064.000

- Kelas Jabatan 15 : Rp19.280.000

- Kelas Jabatan 16 : Rp27.577.500

- Kelas Jabatan 17 : Rp33.240.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172514/gaji_asn_dan_pejabat_naik-1xoh_large.jpeg
5 Fakta Gaji ASN Naik atau Tidak, Ini Kata Purbaya dan Istana 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement