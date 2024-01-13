Selain Mudah, Ini Alasan Bayar Uang Kuliah melalui BRImo Jadi Pilihan Utama

JAKARTA - Beda zaman, beda pula cara pembayaran. Ya, bagi para mahasiswa, membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau duit kuliah merupakan sebuah keniscayaan dan kewajiban tentunya. Namun, kekinian cara pembayaran tersebut semakin dipermudah.

Jika kita flashback sejenak, zaman dulu, mahasiswa wajib menyempatkan diri datang ke bank ataupun ke kampus hanya untuk melakukan pembayaran uang kuliah. Nggak cuma datang, mereka juga kudu menghadapi antrean para pembayar UKT yang mengular serta birokrasi lainnya.

Tapi, perkara tersebut sudah mulai ada solusinya di era perkembangan teknologi ini. Pembayaran uang kini kini bisa dilakukan hanya dalam genggaman. Atas nama kemudahan, pembayaran UKT secara daring alias online memang lebih gampang lho.

Bayangkan, dengan kemudahan yang ditawarkan melalui pembayaran via online, mahasiswa nggak perlu ribet datang ke bank atau ke kampus serta berjibaku dengan antrean. Mereka bisa membayar uang kuliah dari mana saja dan kapan saja. Eits, selain itu, kamu bisa menghemat ongkos perjalanan ke bank atau kampus pula lho.

Selain mudah dan praktis, ada beberapa alasan kenapa mahasiswa lebih baik bayar UKT secara online. Salah satu alasannya, yakni menghindari antrean yang mengular di bank atau kampus hanya untuk membayar UKT atau uang kuliah.

Nah, kelebihan kedua yakni pembayaran uang kuliah atau UKT secara online, lebih aman. Pasalnya, kamu nggak perlu lagi khawatir membawa uang tunai yang banyak ke bank atau kampus. Nggak cuma aman, tapi juga terhindar dari kejahatan.