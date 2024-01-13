Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buktikan Tak Omon-Omon, Sandiaga Uno: Harga Pangan Mahal, Kita Adakan Bazar Sembako Murah

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |14:23 WIB
Buktikan Tak Omon-Omon, Sandiaga Uno: Harga Pangan Mahal, Kita Adakan Bazar Sembako Murah
Sandiaga Uno buktikan slogan PPP bukan hanya sekedar omongan (Foto: MPI)
A
A
A

SITUBONDO - Sandiaga Salahudin Uno membuktikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak sekedar omong-omong saja. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menegaskan slogan PPP, yakni Harga Murah, Kerja Mudah dan Hidup Berkah adalah wujud nyata.

Slogan yang sejalan dengan visi dan misi Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu konkret dihadirkan PPP kepada masyarakat.

Seperti Harga Murah yang digelar di GOR Baluran Situbondo, Karangasem, Patokan, Situbondo, Jawa Timur kemarin.

Dalam bazar tersebut, pihaknya menghadirkan ribuan paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula dan bahan pokok lainnya itu kepada masyarakat seharga Rp5.000 per paket.

"Kita tidak hanya bicara, kita tidak hanya omon-omon, tapi kita langsung konkret, jadi kita bicara harga murah, kita hadirkan bazar sembako murah," ujar Sandiaga Uno saat meninjau bazar sembako murah, dikutip Sabtu (13/1/2024).

"Tentunya sesuai dengan apa yang diaspirasikan masyarakat, sangat konkret, dan ini sudah kita lakukan mulai dari Aceh sampai ke Papua mendapatkan sambutan yang sangat positif dari masyarakat," bebernya.

Slogan selanjutnya adalah Kerja Mudah.

Kerja Mudah katanya direalisasikan lewat program P3 bagi UMKM, yakni Pelatihan, Pemasaran dan Permodalan. Bersamaan dengan bazar sembako murah, pihaknya menggelar pelatihan UMKM.

