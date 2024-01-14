Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta 3,2 Juta Orang Indonesia Main Judi Online, Ini Buktinya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |08:02 WIB
6 Fakta 3,2 Juta Orang Indonesia Main Judi Online, Ini Buktinya
3,2 juta rakyat makin miskin karena judi online (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menjamurnya judi online di kalangan masyarakat semakin meresahkan. Pasalnya, masyarakat Indonesia semakin kecanduan untuk melakukan judi online. Hingga kini telah mencapai ratusan juta transaksi.

Hal ini dibuktikan dengan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lebih dari tiga juta masyarakat Indonesia bermain judi online dengan perputaran dana mencapai Rp327 triliun.

Okezone telah merangkum 6 fakta orang Indonesia gemar judi online, Minggu (14/1/2024), berikut faktanya:

1. Capai Rp327 triliun Dalam 168 Juta Transaksi

Ivan memaparkan bahwa pada tahun 2023 perputaran dana judi online mencapai total akumulasi Rp327 triliun. Jumlah tersebut didapat dari 168 juta transaksi.

"Total akumulasi perputaran dana tahun 2023 yang terkait dengan judi online, PPATK menemukan nilai rupiah adalah Rp327 trilliun dalam 168 juta transaksi," papar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat konferensi pers terkait Refleksi Kerja PPATK 2023 di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, ditulis Minggu (14/1/2024).

2. Judi Online Meningkat Paling Drastis di Tahun 2023

Ivan menjelaskan, 2023 menjadi titik peningkatan yang drastis masyarakat bermain judi online. Pasalnya, pada tahun tersebut mencapai 63 persen jika diakumulasikan dari tahun 2017

“Tahun ini sudah mencakup 63 persen dari total akumulasi perputaran dana yang sebesar Rp517 triliun sejak tahun 2017. Kita berharap ini akan menurun di tahun 2024," jelas Ivan secara rinci.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160899/judi_online-FjrT_large.png
Judi Online Rusak Perekonomian RI, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160801/judi_online-CqeJ_large.png
Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI, Dana Triliunan Lari ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159940/judi_online-QAgo_large.jpg
10 Negara yang Paling Gemar Berjudi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154867/judi_online-tfZG_large.png
4 Fakta 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154228/kepala_ppatk-iOg9_large.png
571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol, Nilai Transaksi Hampir Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/320/3142216/judi_online-DBc5_large.jpg
Modus Baru Judi Online, Gunakan Situs Dongeng Anak hingga Jasa Money Changer
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement