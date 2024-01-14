Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Warga Gantungkan Harapan Pengentasan Korupsi ke Ganjar-Mahfud

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |13:36 WIB
Warga Gantungkan Harapan Pengentasan Korupsi ke Ganjar-Mahfud
Mahfud MD bicara soal Korupsi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 yang didukung Perindo Mahfud MD mengatakan pemberantasan korupsi menjadi modal awal untuk pembangunan perekonomian Indonesia kedepannya.

Dia menilai uang negara yang dicuri dari aktivitas korupsi tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk program-program yang menguntungkan masyarakat.

"Uang kita banyak, korupsi ada triliunan, ini utang petani cuma miliar. Kalau kita menghapus setengah korupsi saja, kita punya uang banyak. Asal tidak dikorupsi, ini program realistis saja, " ujar Mahfud di Jawa Timur dikutip, Minggu (14/1/2024).

Komitmen Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ganjar - Mahfud dalam memberantas kasus korupsi menjadi harapan yang digantung masyarakat untuk pembangunan Indonesia kedepannya.

Hal itu seperti yang diharapkan, Warga Lamongan yang saat ini berkerja sebagai kuli bangunan, Munif (49). Menurutnya, setiap satu orang pejabat yang korupsi, maka dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Sebab ada uang masyarakat yang semestinya bisa dengan baik dikelola oleh negara.

1 2
