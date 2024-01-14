Caleg Perindo Komitmen Buka Lapangan Kerja untuk Warga DKI Jakarta

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Berman Nainggolan menyatakan komitmen untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga Jakarta.

Berlatar belakang pengusaha, Berman fokus terhadap pembinaan dan pelatihan keahlian anak muda terhadap kebutuhan industri. Tak segan ia siap membuka pintu pekerjaan di perusahaan miliknya.

“Tiap kelulusan anak sekolah itu kan banyak sekali, terlebih kita ada bonus demografi. Ini kan musti disikapi dengan solusi, makanya saya ada program untuk membuka lapangan kerja ini,” kata Berman dalam Bazar Sembako Murah di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Minggu (14/1/2024).

Maju dengan nomor urut 1, Berman merupakan pengusaha yang tekun untuk membina skill anak muda melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Tak main-main, Berman juga berniat mengirim tenaga kerja dalam negeri agar dapat berkontribusi untuk perusahaan miliknya di Jepang.