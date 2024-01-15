Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Pekan Ini Dibayangi Saham Sektor Energi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |07:37 WIB
Wall Street Pekan Ini Dibayangi Saham Sektor Energi
Prediksi Wall Street di Pekan Ini. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street pekan ini akan diisi reli baru yang telah mendorong hampir setiap sudut pasar saham AS telah meninggalkan saham energi. Para investor melihat laporan pendapatan dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Sektor energi (.SPNY) telah merosot hampir 3% sejak akhir Oktober, periode dimana S&P 500 (.SPX) melonjak 16%. Indeks acuan naik 24% sepanjang tahun 2023, sementara energi turun 4,8%, penurunan terbesar kedua tahun lalu di antara sektor-sektor S&P 500.

Perjuangan di sektor ini terus berlanjut bahkan ketika kelompok ekonomi sensitif lainnya seperti bank dan saham-saham berkapitalisasi mendapat manfaat dari meningkatnya keyakinan investor bahwa perekonomian akan mampu menavigasi “soft landing” di mana pertumbuhan tetap stabil sementara inflasi mereda.

Salah satu alasan utama buruknya kinerja sektor ini adalah penurunan tajam harga minyak. Minyak mentah AS turun lebih dari 20% sejak akhir September, menjadi sekitar USD73 per barel atau tertekan oleh kuatnya pasokan, terutama di AS, dan kekhawatiran terhadap lemahnya permintaan di Tiongkok dan Eropa, kata para investor.

"Saat ini, harga minyak memimpin pergerakan saham. Jadi jika harga minyak bisa naik sedikit dari sini, yang akan membuat masyarakat sedikit lengah, kelompok energi ini akan mulai mengejar ketinggalan dengan sangat cepat," ujar Kepala Strategi Pasar Miller Tabak, Matthew Maley, dilansir dari Reuters, Senin (15/1/2024).

Ahli strategi di Wells Fargo Investment Institute (WFII) menaikkan peringkat sektor energi mereka menjadi “menguntungkan” dari “netral,” dengan mengatakan “harga minyak akan mencapai titik terendah seiring dengan perekonomian global dan kemudian menutup tahun ini dengan lebih tinggi.”

Potensi peningkatan ketegangan di Timur Tengah dan tindakan OPEC terhadap produksi merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga minyak dalam jangka pendek.

Harga minyak mentah AS melonjak sebanyak 4,5% pada hari Jumat sebelum naik 0,9%, setelah beberapa kapal tanker minyak mengalihkan jalur dari Laut Merah menyusul serangan udara dan laut semalam oleh Amerika Serikat dan Inggris terhadap sasaran Houthi di Yaman. Sektor energi berakhir naik 1,3% hari ini.

“Meskipun penyelesaian masalah di Laut Merah akan berdampak buruk bagi minyak, tampaknya situasinya semakin meningkat dan risiko tersebut akan mendorong harga minyak lebih tinggi,” tulis Mike O'Rourke, kepala strategi pasar di JonesTrading.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement