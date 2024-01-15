Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Incaran Kolektor, Uang Kertas Rp50.000 Gambar Soeharto Laku Rp30 Juta di Toko Online

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |07:37 WIB
Jadi Incaran Kolektor, Uang Kertas Rp50.000 Gambar Soeharto Laku Rp30 Juta di Toko Online
Uang Kertas Rp50.000 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini uang kertas Rp50.000 gambar Soeharto menjadi incaran para kolektor. Lantaran uang kertas tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal di pasar online.

Uang kertas pecahan Rp50.000 pertama kali diterbitkan pada 22 Februari 1993 untuk memperingati 25 Tahun Indonesia Membangun. Uang ini memiliki gambar mantan Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto.

Kini, uang kertas pecahan Rp50.000 tidak lagi beredar dan tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran, maka dari itu beberapa kolektor tertarik untuk memiliki untuk menambah koleksi pribadinya.

Di berbagai platform aplikasi belanja online, uang kertas Rp50.000 gambar Soeharto dapat dijual dengan harga puluhan ribu hingga puluhan juta. Tidak heran, dengan harga yang sangat fantastis itu banyak yang mencari keberadaan uang kertas tersebut.

Pada platform aplikasi online warna hijau, harga uang kertas ini dijual dengan harga antara Rp33 ribu hingga Rp30 juta. Sedangkan di aplikasi online warna oren uang kertas pecahan Rp50.000 dijual dengan harga mulai dari Rp10 ribu sampai Rp90 ribu per lembarnya.

Halaman:
1 2
